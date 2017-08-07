Жнива на арт-хуторі Обирок: із серпом без молота

На арт-хуторі Обирок, що розташований за 250 км від Києва на Чернігівщині, всіх охочих вчать жати пшеницю по-старому – серпами.

Вже вшосте місцеві жителі та їхні гості вручну засівають та обробляють невелику ділянку пшеничного поля. Більшість із них живе у містах і шукає в незвичній для містян роботі відпочинок та враження.

Після жнив хлібороби-любителі молотитимуть зерно, а потім випікатимуть хліб. Щоб вистачило на одну хлібинку, потрібно чотири снопи пшениці, розповідає засновник хутора.

Репортаж кореспондента ВВС Олега Карп’яка.