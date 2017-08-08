Гіперлуп розігнали до 310 км/год

Команда розробників вперше провела випробування Гіперлупа з відсіком, у якому можна перевозити пасажирів.
Новий транспортний засіб Hyperloop One теоретично зможе розвивати швидкість до 1046 км/год.
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Команда розробників вперше провела випробування Гіперлупа з відсіком, у якому можна перевозити пасажирів.
Новий транспортний засіб Hyperloop One теоретично зможе розвивати швидкість до 1046 км/год.