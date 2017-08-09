Як змінювалась температура у світі - графіки

Дослідник метеорології Антті Ліппонен із Фінляндії проказав температурні аномалії по всьому світі, взявши за основу дані НАСА.

Графіки на цьому відео хронологічно демонструють дані про температури з 190 країн. Вони також поділені на Америку, Африку, Європу, Азію та Океанію.

Спочатку Антті Ліппонен розрахував середню температуру з 1951 до 1980 року для кожної країни. Це називається базовим періодом. Потім він порівнював рік за роком коливання температури щодо цього періоду.

На цьому відео синім кольором позначено ті роки, коли температура була нижче середньої. Помаранчевим - вище середньої.

Візуалізація чітко показує, що світ таки нагрівається.

Джерело даних: NASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP)