Як розділили Індію і Пакистан

70 років тому Британську Індію розділили на дві незалежні країни – Індію та Пакистан.
Як провели кордони між ними? І чому розділ приніс із собою одну із найтяжчих трагедій ХХ століття?
Відео супроводжується титрами.
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70 років тому Британську Індію розділили на дві незалежні країни – Індію та Пакистан.
Як провели кордони між ними? І чому розділ приніс із собою одну із найтяжчих трагедій ХХ століття?
Відео супроводжується титрами.