Розподіл Індії
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Як розділили Індію і Пакистан

  • 14 серпня 2017

70 років тому Британську Індію розділили на дві незалежні країни – Індію та Пакистан.

Як провели кордони між ними? І чому розділ приніс із собою одну із найтяжчих трагедій ХХ століття?

Відео супроводжується титрами.