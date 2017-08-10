Продавцы остановили вооруженных грабителей голыми руками

Владелец магазина мобильных телефонов вместе с сыном оказали сопротивление двум вооруженным мужчинам. Это произошло в американском городе Арлингтон, штат Техас.
Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, отметив, что этим продавцам повезло, что их не подстрелили. В результате потасовки злоумышленники сбежали.
Полицейские не рекомендует пытаться бороться с вооруженными грабителями.
Владелец магазина посчитал, что грабители использовали муляжи оружия, но те были действительно вооружены.
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