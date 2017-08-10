Начать с нуля, когда тебе за 60: как японская бабушка стала программистом
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В 82 года тоже можно выучиться программировать. Пример из Японии

  • 10 серпня 2017

Масако Вакамия в 82 года стала разработчиком мобильных приложений - японка создала игру для пожилых людей.

Масако впервые села за компьютер в 60 лет и научилась программировать сама. Теперь она мечтает поделиться опытом с другими пенсионерами.