В 82 года тоже можно выучиться программировать. Пример из Японии

Масако Вакамия в 82 года стала разработчиком мобильных приложений - японка создала игру для пожилых людей.
Масако впервые села за компьютер в 60 лет и научилась программировать сама. Теперь она мечтает поделиться опытом с другими пенсионерами.
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Масако Вакамия в 82 года стала разработчиком мобильных приложений - японка создала игру для пожилых людей.
Масако впервые села за компьютер в 60 лет и научилась программировать сама. Теперь она мечтает поделиться опытом с другими пенсионерами.