Не на курорт: мигранты высадились на испанском пляже

Десятки мигрантов выпрыгнули из лодки, причалившей на пляж в Андалусии, и сразу разбежались.

Около 30 африканцев пересекли на надувной лодке Гибралтарский пролив, местные СМИ сообщают, что они - марокканцы.

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