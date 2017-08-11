Не на курорт: мигранты высадились на испанском пляже

Десятки мигрантов выпрыгнули из лодки, причалившей на пляж в Андалусии, и сразу разбежались.
Около 30 африканцев пересекли на надувной лодке Гибралтарский пролив, местные СМИ сообщают, что они - марокканцы.
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Десятки мигрантов выпрыгнули из лодки, причалившей на пляж в Андалусии, и сразу разбежались.
Около 30 африканцев пересекли на надувной лодке Гибралтарский пролив, местные СМИ сообщают, что они - марокканцы.
Видео не сопровождается комментарием