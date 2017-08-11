Должны ли женщины носить высокие каблуки на работе?

Женщин не должны заставлять носить обувь на высоких каблуках на работе, и нужны новые законы, чтобы их защитить, говорят ученые из Абердинского университета в Шотландии.

Они пересмотрели исследования относительно физического ущерба и травм, которые может вызвать ношение каблуков, а также относительно социального и культурного аспектов, связанных с такой обувью.

Ученые призывают местные власти использовать свои законодательные полномочия в сфере здравоохранения и внести соответствующие изменения.

Британское правительство в апреле отклонило призывы законодательно запретить работодателям требовать от женщин ношение каблуков.

Этот вопрос обсуждали после петиции, которую инициировала Никола Торп. Ее отправили с работы домой из-за того, что она отказалась переобуться.