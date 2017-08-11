Чи мусять жінки носити високі підбори на роботі?

Жінок не мають змушувати носити взуття на високих підборах на роботі, і потрібні нові закони, щоб їх захистити, кажуть вчені з Абердинського університету в Шотландії.
Вони переглянули дослідження щодо фізичної шкоди і травм, які може спричинити носіння підборів, а також щодо соціального та культурного аспектів, пов'язаних із цим взуттям.
Вчені закликають місцеву владу використати свої законодавчі повноваження у сфері охорони здоров'я і внести відповідні зміни.
Британський уряд у квітні відхилив заклики законодавчо заборонити роботодавцям вимагати від жінок бути на підборах.
Це питання обговорювали після петиції, яку ініціювала Нікола Торп. Її відправили з роботи додому через взуття.
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