Стрельба в Буркина-Фасо: погибшие и паника

Восемнадцать человек погибли и еще восемь пострадали в результате "террористического нападения" в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

По словам очевидцев, трое вооруженных людей открыли огонь по сидевшим на улице посетителям ресторана.

Министр по коммуникациям Буркина-Фасо Ремис Данджину сообщил, что трое нападавших убиты силами безопасности. При этом пока неясно, сколько всего их было.

На видео очевидца видно, что стрельба вызвала паническое бегство людей в центре Уагадугу.

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