Діти у коробках: як у Шотландії підтримують молодих батьків

Шотландська влада почне видавати молодим батькам так звані baby boxes. Це спеціальні коробки із найбільш необхідними для немовлят речами: одягом, пелюшками, іграшками і засобами гігієни.
Влада також сподівається, що "коробки для немовлят" допоможуть зменшити дитячу смертність.
Експерти кажуть, що у бідних родинах батьки часто не мають окремого місця для сну для новонароджених. Тому вони вимушені класти їх у спільне ліжко. Це може призвести до синдрому раптової дитячої смерті.
У коробках вбачають додаткове безпечне місце для сну немовлят.