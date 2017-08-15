Діти у коробках: як у Шотландії підтримують молодих батьків

Шотландська влада почне видавати молодим батькам так звані baby boxes. Це спеціальні ‎коробки із найбільш необхідними для немовлят речами: одягом, пелюшками, іграшками і ‎засобами гігієни.‎

Влада також сподівається, що "коробки для немовлят" допоможуть зменшити дитячу ‎смертність.‎

Експерти кажуть, що у бідних родинах батьки часто не мають окремого місця для сну для ‎новонароджених. Тому вони вимушені класти їх у спільне ліжко. Це може призвести до синдрому ‎раптової дитячої смерті.‎

У коробках вбачають додаткове безпечне місце для сну немовлят.‎