"Многие с ума сходили, не выдерживали": воспоминания узницы ГУЛАГа

Август 1937 года известен как начало “Большого террора” в СССР. С секретного приказа НКВД № 00447 начался период наиболее массовых сталинских репрессий: миллионы людей в СССР были расстреляны и отправлены в лагеря системы ГУЛАГ.

Вера Голубева была приговорена по ст. 19-58-8 УК СССР к десяти годам заключения в Озерлаге – особом лагере для политических заключенных в системе ГУЛАГа в Иркутской области.

В лагере она находилась с 1951 по 1955 год.

В интервью с корреспондентом ВВС Сарой Рейнсфорд она вспоминает свой арест и тяжелейшие условия заключения.