"Багато божеволіли, бо не витримували" - спогади ув'язненої ГУЛАГу

Серпень 1937 року відомий як початок "Великого терору" в СРСР. Із таємного наказу НКВС ‎‎№00447 почався період наймасовіших сталінських репресій: мільйони людей у СРСР розстріляли і відправили у табори системи ГУЛАГ.‎

Віру Голубєву засудили за ст. 19-58-8 КК СРСР до десяти років ув'язнення в Озерлагу - ‎особливому таборі для політичних в'язнів в системі ГУЛАГу в Іркутській області.‎

У таборі вона перебувала з 1951 по 1955 рік.‎

В інтерв'ю кореспондентці BBC Сарою Рейнсфорд вона згадує свій арешт і важкі умови ‎ув'язнення.‎