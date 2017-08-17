Фото: напад фургона в Барселоні

  • 17 серпня 2017

Фото з місця нападу в центрі Барселони, де фургон наїхав на пішоходів популярного туристичного району Рамбла.

  • Травмованого виносять медики EPA

    У нападі в центрі Барселони, в межах якого фургон наїхав на пішоходів популярного серед туристів району Рамбла, загинули щонайменше 13 людей, а ще десятки поранено.

  • На місце прибула озброєна поліція EPA

    Поліція в повному бойовому озброєнні обшукувала район по тому, як нападник утік з місця нападу.

  • Люди чекають на терасі кафе AFP

    Багато людей зібралися в кафе і ресторанчиках по обидва боки бульвару. Район був перекритий поліцією.

  • Люди обходять кордон поліції AFP

    Після нападу поліція евакуювала центр міста.

  • Після нападу завжди людна площа Каталонії спорожніла AFP

    Після нападу завжди людна площа Каталонії спорожніла.

  • Люди заспокоювали одні одних після нападу, який поліція класифікувала як теракт AFP

    Люди заспокоювали одні одних після нападу, який поліція класифікувала як теракт.