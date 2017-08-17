Фото: напад фургона в Барселоні
Фото з місця нападу в центрі Барселони, де фургон наїхав на пішоходів популярного туристичного району Рамбла.
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EPA
У нападі в центрі Барселони, в межах якого фургон наїхав на пішоходів популярного серед туристів району Рамбла, загинули щонайменше 13 людей, а ще десятки поранено.
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EPA
Поліція в повному бойовому озброєнні обшукувала район по тому, як нападник утік з місця нападу.
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AFP
Багато людей зібралися в кафе і ресторанчиках по обидва боки бульвару. Район був перекритий поліцією.
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AFP
Після нападу поліція евакуювала центр міста.
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AFP
Після нападу завжди людна площа Каталонії спорожніла.
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AFP
Люди заспокоювали одні одних після нападу, який поліція класифікувала як теракт.
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Фото читачів: "Обійми"
- 28 липня 2017