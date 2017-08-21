Эсминец ВМФ США получил пробоину после столкновения

Эсминец военно-морского флота США "Джон С. Маккейн" столкнулся с танкером Alnic MC под флагом Либерии.

Инцидент произошел в водах Малаккского пролива. По предварительным данным, после столкновения четверо американских моряков эвакуировали в госпиталь.

10 членов экипажа считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты.

На кадрам, отснятых с другого судна, видно, что борт американского эсминца получил большую пробоину.

В июне у берегов Японии столкнулись американский эсминец и контейнеровоз под флагом Филиппин.

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