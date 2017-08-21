Есмінець ВМФ США отримав пробоїну після зіткнення

Есмінець військово-морського флоту США John S McCain зіштовхнувся з танкером Alnic MC під прапором Ліберії.

Інцидент стався у водах Малаккської протоки. За попередніми даними, після зіткнення четверо американських моряків евакуювали до шпиталю.

10 членів екіпажу вважаються такими, що зникли безвісти. У пошуково-рятувальній операції задіяли вертольоти.

Із кадрів, які відзняли з іншого судна, видно, що борт американського есмінця отримав велику пробоїну. За даними ВМФ США, декілька приміщень есмінця заповнила вода.

У червні біля берегів Японії зіштовхнулись американський есмінець і контейнеровоз під прапором Філіппін.