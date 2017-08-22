Watch the eclipse in 60 seconds
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Пропустили сонячне затемнення? Подивіться за 60 секунд

  • 22 серпня 2017

Телескоп НАСА зняв повне сонячне затемнення, коли воно проходило через західний американський штат Орегон.

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