Пропустили сонячне затемнення? Подивіться за 60 секунд

Телескоп НАСА зняв повне сонячне затемнення, коли воно проходило через західний американський штат Орегон.
Відео у таймлапс не супроводжєуться коментарем.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
Google+Поділіться цим Google+
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Телескоп НАСА зняв повне сонячне затемнення, коли воно проходило через західний американський штат Орегон.
Відео у таймлапс не супроводжєуться коментарем.