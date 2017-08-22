В Италии после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка

В результате землетрясения на итальянском острове Искья погибли по меньшей мере две женщины, еще 39 человек - ранены.

Спасатели вытащили из-под завалов семимесячного младенца и освобождают двух его братьев, сообщают власти. Их родители смогли спастись.

Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в понедельник вечером в 20:57 по местному времени. Удар повредил школу и госпиталь.

Население острова, расположенного у побережья Неаполя, - 50 тысяч. Искья - популярное туристическое место.

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