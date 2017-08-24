Пам'ятник із картою Росії викликав суперечки

Новий пам'ятник у Києві, присвячений військовим з АТО, викликав неоднозначну реакцію.

Гранітний меморіал створений у формі меча, що пронизує карту РФ. Нижче - зображення ангела з мечем, яке дуже нагадує малюнок за мотивами комп'ютерної гри Diablo.

Автор оригінального малюнка Тобі Льюін розповів ВВС, що до нього не зверталися за дозволом використовувати картинку на пам'ятнику і що він створив її в 2012 році як фан-арт, присвячений популярній грі.

Автори пам'ятника не приховують схожості й кажуть, що домалювали ангелові щит і розфарбували крила в синьо-жовтий колір.

Думки киян з приводу пам'ятника розділилися.