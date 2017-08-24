Військовий парад промарширував центром Києва

У Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов військовий парад. ‎

У ньому взяли участь підрозділи морської піхоти, десантних військ, сил спеціальних операцій, ‎Державної прикордонної служби, Національної гвардії, курсанти академії Внутрішніх справ та ‎інших силових підрозділів, а також військові армій дев’яти іноземних держав.‎

Президент Петро Порошенко звернувся до громадян із привітанням: "Якою буде наша рідна ‎Україна, залежить від нас, від кожного з нас. Україна буде такою, якою ми її зробимо".

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