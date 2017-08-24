В центре Киева прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины

В Киеве на Крещатике прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. ‎

В нем приняли участие подразделения морской пехоты, десантных войск, сил специальных ‎операций, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, курсанты ‎академии внутренних дел и других силовых подразделений.

К параду впервые в истории присоединились военные стран НАТО, включая Великобританию, Канаду, США и другие. ‎

Президент Петр Порошенко обратился к гражданам со словами: "Какой будет наша родная Украина зависит от нас, от каждого из нас. Украина будет такой, какой мы ее сделаем".

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