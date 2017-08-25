Гаррі Поттер став прокляттям для сов Індонезії?

В Індонезії все більше людей тримає сов як домашніх тварин. Дослідники вважають, що популярність цих птахів спричинена історіями про чарівника Гаррі Поттера.

Слово "сова" індонезійською мовою означає "птах-привид". Раніше люди тримались від них подалі, бо вірили, що птахи наближені до світу духів.

Дослідники кажуть, що кількість диких сов, яких продають на пташиних ринках у країні, за останні десять років різко зросла. Вони вважають, що допомогти посилити цей тренд міг масовий інтерес до книг і фільмів про Гаррі Поттера.

Раджіб розповідає, що купити свого птаха йому було не важко. Він заплатив сотню американських доларів за свого пугача – цей індонезійський птах у молодому віці дуже подібний до білосніжної сови Гаррі Поттера - Гедвіга.

Захисників природи турбує те, що так багато сов забирають із дикої природи для продажу.

Зараз в Індонезії лише один вид сов перебуває під охороною. Активісти хочуть це змінити, щоб зняти з птахів "прокляття Гаррі Поттер".

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