Фото: Г'юстон після шторму "Гарві"

  • 28 серпня 2017

Фотографії з четвертого за величиною міста США, де на вихідних вирував шторм "Гарві".

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Getty Images

    На цьому фото, знятому в неділю, чоловік іде вулицею у Рівер Оаксі.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Getty Images

    Деякі дороги перетворились на річки. Евакуювати людей там могли лише на човнах.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Reuters

    Такий вигляд мав центральний Г'юстон у неділю. У деяких районах випало понад 64 см опадів, ще від 30 до 64 см очікується протягом наступних кількох днів.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Getty Images

    Такі сильні дощі для Г'юстона є безпрецедентними.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Getty Images

    Рятувальники попереджали місцевих жителів, щоб вони піднялись на вищі поверхи або на дахи, але не залишались на горищах, щоб їх було легше забрати гелікоптерами.

  • Mist covers central Houston after Hurricane Harvey inundated the Texas Gulf coast with rain and caused widespread flooding (27 August 2017) Reuters

    У місті відкрили багато громадських центрів для людей, які залишити свої домівки через негоду. Однак мер закликав людей залишатись удома і викликати служби екстреної допомоги лише якщо є загроза життю.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Reuters

    Експерти зі страхування попередили, що руйнування внаслідок повені по всьому Техасу можуть бути такими ж, як і після урагану "Катріна" у 2005 році – це було "найдорожче" стихійне лихо в історії США.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Reuters

    Оператори екстреної служби 911 у Г'юстоні отримали 56 тисяч дзвінків за 15 годин – це усемеро більше, ніж у звичайний робочий день.

  • Г'юстон Reuters

    Згідно з прогнозами, центр урагану наблизиться до міста у середу. Фото з траси 225.

  • Г'юстон Getty Images

    Жителі Г'юстона із човнами грають важливу роль під час рятування.

  • Г'юстон EPA

    Через затоплення у Г'юстоні закрили практично всі основні дороги.

  • Г'юстон Getty Images

    Згідно з прогнозами, негода може ще погіршитись.

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