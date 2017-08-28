Фото: Г'юстон після шторму "Гарві"
Фотографії з четвертого за величиною міста США, де на вихідних вирував шторм "Гарві".
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На цьому фото, знятому в неділю, чоловік іде вулицею у Рівер Оаксі.
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Деякі дороги перетворились на річки. Евакуювати людей там могли лише на човнах.
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Reuters
Такий вигляд мав центральний Г'юстон у неділю. У деяких районах випало понад 64 см опадів, ще від 30 до 64 см очікується протягом наступних кількох днів.
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Такі сильні дощі для Г'юстона є безпрецедентними.
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Getty Images
Рятувальники попереджали місцевих жителів, щоб вони піднялись на вищі поверхи або на дахи, але не залишались на горищах, щоб їх було легше забрати гелікоптерами.
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Reuters
У місті відкрили багато громадських центрів для людей, які залишити свої домівки через негоду. Однак мер закликав людей залишатись удома і викликати служби екстреної допомоги лише якщо є загроза життю.
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Reuters
Експерти зі страхування попередили, що руйнування внаслідок повені по всьому Техасу можуть бути такими ж, як і після урагану "Катріна" у 2005 році – це було "найдорожче" стихійне лихо в історії США.
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Reuters
Оператори екстреної служби 911 у Г'юстоні отримали 56 тисяч дзвінків за 15 годин – це усемеро більше, ніж у звичайний робочий день.
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Reuters
Згідно з прогнозами, центр урагану наблизиться до міста у середу. Фото з траси 225.
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Жителі Г'юстона із човнами грають важливу роль під час рятування.
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EPA
Через затоплення у Г'юстоні закрили практично всі основні дороги.
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Getty Images
Згідно з прогнозами, негода може ще погіршитись.
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