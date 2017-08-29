У Макрона з’явився пес Немо

Новий пес президента Франції Емануеля Макрона, чорний лабрадор Немо, супроводжував його під час зустрічі президента Нігерув Парижі.

Пан Макрон разом із дружиною Бріжіт забрали дворічного Немо з притулку для тварин у західному передмісті Парижа у неділю.

Газета Le Figaro пише, що президент заплатив за нього 250 євро.

Капітан Немо керував субмариною "Наутілус" у книзі Жуля Верна "20 000 льє під водою", яку любить президент Франції.

Попередній президент країни Франсуа Олланд під час своєї каденції також завів лабрадора. Собаку йому подарували французькі ветерани з канадського Монреаля.

Відео не супроводжується коментарем.