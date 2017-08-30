"Люди в Г'юстоні потребують нашої допомоги"

До центру порятунку Техасу від наслідків урагану Гарві у Сан-Антоніо впродовж кількох останніх днів люди з усього штату звозять найнеобхідніше: предмети гігієни, одяг і найголовніше, їжу.

У продовольчому банку одні добровольці сортують привезені речі та продукти, інші згортають тортильї та роблять для евакуйованих мешканців бутерброди. Серед них пенсіонери, студенти, пілот військово-повітряних сил і вчорашні переселенці із зони паводку.

Залитий дощами Г’юстон – це четверте за кількістю населення місто в США. За попередніми підрахунками губернатора штату Грегга Еббота, лише звідси доведеться евакуювати 30 тисяч людей. Значна їх частина потрапить до притулків Сан-Антоніо.

Репортаж журналістів ВВС Наталки Пісні та Пола Блейка із Сан-Антоніо, штат Техас, США.