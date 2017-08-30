Мистецтво на тілі: фестиваль боді-арту в Південній Кореї
Моделі перетворились на неймовірні "твори мистецтва" під час міжнародного фестивалю боді-арту в місті Тегу.
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AFP
Фестиваль боді-арту відбувся на цих вихідних. Його мета – показати майстерність розпису на тілі.
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AFP
Моделі, одягнені лише у білизну, демонстрували яскраві малюнки.
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AFP
Моделі з химерними зачісками позували для камер і глядачів на майданчиках під відкритим небом.
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AFP
"Найдивніше те, що я почуваюся так, наче я повністю одягнена", - сказала одна з учасниць, додавши, що спалахи фотоапаратів і погляди незнайомих людей протягом всього дня не набридають.
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AFP
Учасники змагались, щоб отримати грошові призи. Їх оцінювали за різними критеріями, зокрема, які техніки і кольори вони використовували, а також за оригінальність малюнків.
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AFP
Модель перевіряє свій макіяж перед виходом на сцену.
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AFP
Розпис на її тілі зробив японський художник Івасакі Масаказу. Щоб відтворити детально картину, знадобилось понад шість годин.
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AFP
Позувати для боді-арту - нелегко. Моделі на ногах годинами, часто у взутті на підборах. На фото – учасниця за сценою освіжається, використовуючи маленький вентилятор.
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AFP
Модель готується вийти на сцену в конкурсній категорії "Фантазія". Їй допомагає команда асистентів.
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AFP
Конкурс проводять із 2008 року. Організатори кажуть, що цьогоріч побачити дійство в Тегу приїхали сотні людей.
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AFP
Окрім головного змагання, тут відбуваються музичні виступи, магічні шоу, феєрверки, а новачкам у боді-арті пропонують безкоштовно розфарбувати обличчя.
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