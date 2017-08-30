Мистецтво на тілі: фестиваль боді-арту в Південній Кореї

  • 30 серпня 2017

Моделі перетворились на неймовірні "твори мистецтва" під час міжнародного фестивалю боді-арту в місті Тегу.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Фестиваль боді-арту відбувся на цих вихідних. Його мета – показати майстерність розпису на тілі.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Моделі, одягнені лише у білизну, демонстрували яскраві малюнки.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Моделі з химерними зачісками позували для камер і глядачів на майданчиках під відкритим небом.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    "Найдивніше те, що я почуваюся так, наче я повністю одягнена", - сказала одна з учасниць, додавши, що спалахи фотоапаратів і погляди незнайомих людей протягом всього дня не набридають.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Учасники змагались, щоб отримати грошові призи. Їх оцінювали за різними критеріями, зокрема, які техніки і кольори вони використовували, а також за оригінальність малюнків.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Модель перевіряє свій макіяж перед виходом на сцену.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Розпис на її тілі зробив японський художник Івасакі Масаказу. Щоб відтворити детально картину, знадобилось понад шість годин.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Позувати для боді-арту - нелегко. Моделі на ногах годинами, часто у взутті на підборах. На фото – учасниця за сценою освіжається, використовуючи маленький вентилятор.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Модель готується вийти на сцену в конкурсній категорії "Фантазія". Їй допомагає команда асистентів.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Конкурс проводять із 2008 року. Організатори кажуть, що цьогоріч побачити дійство в Тегу приїхали сотні людей.

  • фестиваль боді-арту в Тегу AFP

    Окрім головного змагання, тут відбуваються музичні виступи, магічні шоу, феєрверки, а новачкам у боді-арті пропонують безкоштовно розфарбувати обличчя.

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