"Хочу бути прикладом!" - 93-річний тенісист з Харкова

Про що можна мріяти, коли ти на пенсії, а діти виросли і роз'їхалися?

У 93-річного Леоніда Станіславського з Харкова мрій багато, але найголовніша – жити активно, щоб мати можливість займатися улюбленою справою – грати у теніс.

На корті пан Леонід вже понад 60 років. Його визнали найстаршим тенісистом України.

Довгий час гра була лише аматорським захопленням, але віднедавна він мріє не просто грати, а перемагати.

Пан Станіславський вже взяв участь у кількох міжнародних змаганнях для тенісистів старшого віку. Тепер готується до чемпіонату світу серед ветеранів у США.

А ще прагне одного дня зіграти сет зі своїм кумиром - Роджером Федерером.

В інтерв'ю ВВС Україна Леонід Станіславський розповів про секрети міцного здоров'я, свою жагу до перемог та бажання надихати інших.

Відео Анастасії Грібанової та Сергія Полякова.