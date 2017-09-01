Спасение в Техасе: волонтеры вытащили утопающего
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Спасение в Техасе: волонтеры вытащили утопающего

  • 1 вересня 2017

Команда волонтеров спасла утопающего в американском штате Техас.

Спасатели добрались до него на лодке и вытащили его из воды.

Видео сопровождается титрами