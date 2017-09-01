Спасение в Техасе: волонтеры вытащили утопающего

Команда волонтеров спасла утопающего в американском штате Техас.
Спасатели добрались до него на лодке и вытащили его из воды.
Видео сопровождается титрами
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Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Команда волонтеров спасла утопающего в американском штате Техас.
Спасатели добрались до него на лодке и вытащили его из воды.
Видео сопровождается титрами