Порятунок у Техасі: волонтери витягли чоловіка з води
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Порятунок у Техасі: волонтери витягли чоловіка з води

  • 1 вересня 2017

Команда волонтерів врятувала чоловіка в американському штаті Техас.

Рятувальники дісталися до нього човном і витягли його з води.

Відео з округу Гардін у штаті Техас не супроводжується коментарем.