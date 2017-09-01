Порятунок у Техасі: волонтери витягли чоловіка з води

Команда волонтерів врятувала чоловіка в американському штаті Техас.
Рятувальники дісталися до нього човном і витягли його з води.
Відео з округу Гардін у штаті Техас не супроводжується коментарем.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
Google+Поділіться цим Google+
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Команда волонтерів врятувала чоловіка в американському штаті Техас.
Рятувальники дісталися до нього човном і витягли його з води.
Відео з округу Гардін у штаті Техас не супроводжується коментарем.