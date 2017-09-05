Як чоловік із Дагестану врятував доньок із "ІД"

Віддалена російська республіка Дагестан на півночі Кавказу – одне з головних місць ‎вербування джихадистським угрупованням "Ісламська держава" своїх нових прибічників.‎

Вихідців із цього регіону у лавах "ІД" удесятеро більше, ніж із Бельгії – головного "постачальника" екстремістів у Європі.‎

За словами президента Росії Володимира Путіна, близько 4 тисяч російських громадян воюють ‎на боці так званої "Ісламської держави" у Сирії. Серед них – не тільки чоловіки, а й жінки і ‎навіть діти.‎

Кореспондент ВВС Стів Розенберг вирушив до Дагестану, де зустрівся із Артуром ‎Магомедовим. Його дружина навернулася до радикального ісламу, і без відома чоловіка ‎вивезла їхніх двох доньок до Сирії, де приєдналася до "ІД".‎

Дізнавшись про це, Артур здійснив ризиковану подорож до Сирії, щоби повернути доньок ‎додому.‎