Як хвороба однієї дівчинки змінила фермерство у цілій країні

Аби запобігти поширенню хвороб у тварин, яких вирощують для їжі, і зменшити ціни на м’ясо, багато фермерів по всьому світу дають худобі антибіотики. Але деякі бактерії виробляють стійкість до антибіотиків і, зрештою, перетворюються на величезну загрозою як для тварин, так і для людей.
У Нідерландах хвороба однієї маленької дівчинки підштовхнула фермерів до боротьби з інфекцією метицилінрезистентного золотистого стафілокока (МРЗС), що поширювалася серед свиней.
У 2003 році маленька Евеліна - донька нідерландського фермера Еріка Ван Ден Хевала - потрапила долікарні. Аналізи виявили у неї МРЗС, стійкий до антибіотиків. Це змусило її батьків змінити підхід до фермерства. Вони перестали давати тваринам антибіотики, а натомість стали інакше стежити за їхньою гігієною.
Тренд підхопили й інші фермери, і тепер уряд Нідерландів каже, що використання антибіотиків на фермах зменшилося на 65%.