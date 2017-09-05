Як хвороба однієї дівчинки змінила фермерство у цілій країні

Аби запобігти поширенню хвороб у тварин, яких вирощують для їжі, і зменшити ціни на ‎м’ясо, багато фермерів по всьому світу дають худобі антибіотики. Але деякі бактерії ‎виробляють стійкість до антибіотиків і, зрештою, перетворюються на величезну загрозою як для тварин, ‎так і для людей.‎

У Нідерландах хвороба однієї маленької дівчинки підштовхнула фермерів до боротьби з ‎інфекцією метицилінрезистентного золотистого стафілокока (МРЗС), що поширювалася серед ‎свиней.‎

У 2003 році маленька Евеліна - донька нідерландського фермера Еріка Ван Ден Хевала - потрапила до‏лікарні. Аналізи виявили у неї МРЗС, стійкий до антибіотиків. Це змусило її батьків змінити ‏підхід до фермерства. Вони перестали давати тваринам антибіотики, а натомість стали інакше стежити за їхньою гігієною.‎

Тренд підхопили й інші фермери, і тепер уряд Нідерландів каже, що використання ‎антибіотиків на фермах зменшилося на 65%.