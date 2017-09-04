Прикордонники: чоловік навприсядки спробував оминути контроль

В аеропорту "Бориспіль" в неділю ввечері затримали чоловіка, який намагався обійти паспортний контроль навприсядки, повідомляє Державна прикордонна служба.

Особу чоловіка ще не встановили, при собі він не мав документів і сказав, що є 28-річним жителем Києва.

"Свої дії порушник спочатку обґрунтував тим, що у такий спосіб хотів перевірити пильність прикордонників, а згодом сказав, що планував відлетіти до Нью-Йорка, рейсів у напрямку якого не було", - йдуться у повідомленні.

Кадри взяті з відео, яке оприлюднила Державна прикордонна служба.