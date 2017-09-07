Художник Едуард Кірич розповідає про "Енеїду"

Як текстовий твір "передати" мовою анімації - про це розповідає художник Едуард Кірич, який разом із режисером Володимиром Дахном створив мультфільм "Енеїда".

Він був завершений 1991 року і вважається першим повнометражним мультфільмом незалежної України.

Зараз цей мультфільм й ілюстрації до нього можна побачити серед 200 експонатів у межах виставки "Проект Енеїда", що присвячена візуальним образам поеми Івана Котляревського.

Виставка відбувається у Національному художньому музеї в Києві і організована спільно з арт-центром Я Галерея.