Чому рохінджа втікають з М’янми

Понад 123 тисячі рохінджа втекли зМ’янми у Бангладеш за два тижні – від кінця серпня, згідно з даними ООН.

Конфлікт загострився після 25 серпня, коли бойовики-рохінджа напали на поліцейські пости. У відповідь військові розгорнули контрнаступ.

Більшість населення М’янми - буддисти. У штаті Ракхайн на заході країни живе приблизно мільйон людей з народу рохінджа, більшість із них сповідує іслам.

Влада М'янми відкидає етнічні чистки у Ракхайні, а угруповання, яке взяло відповідальність за напади, називає терористичним.

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