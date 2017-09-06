Почему рохинджа бегут из Мьянмы

По данным ООН, более 123 тыс. рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш за две недели, начиная с конца августа.

Конфликт обострился после 25 августа, когда боевики-рохинджа напали на полицейские посты. В ответ военные развернули контрнаступление.

Большинство населения Мьянмы - буддисты. В штате Ракхайн на западе страны живет примерно миллион человек из народа рохинджа, большинство из которых исповедует ислам.

Власти Мьянмы отрицают этнические чистки в Ракхайне, а группировку, которая взяла ответственность за нападения, называет террористической.