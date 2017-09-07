Руйнівний шлях "Ірми" Атлантикою

За інформацією американських метеорологів, ураган "Ірма" у четвер наблизиться до ‎Пуерто-Рико – як очікується, він пройде по північному узбережжю острова.‎

‎"Ірму" називають найпотужнішим ураганом у Атлантиці за останні 10 років. Швидкість ‎вітру у центрі урагану досягає 300 км/год.‎

Ураган досяг п'ятої – максимальної категорії. Він сильніший за ураган "Гарві", який ‎раніше ударив по узбережжю Техасу і призвів до катастрофічних повеней.‎

У найближчі дні ураган може вдарити по Британських Віргінських островах, Кубі, а у ‎суботу обрушитися на американський штат Флорида.‎

Жителі міст і містечок, що лежать на шляху "Ірми", евакуюються або запасаються ‎водою і продовольством.‎