Руйнівний шлях "Ірми" Атлантикою

За інформацією американських метеорологів, ураган "Ірма" у четвер наблизиться до Пуерто-Рико – як очікується, він пройде по північному узбережжю острова.
"Ірму" називають найпотужнішим ураганом у Атлантиці за останні 10 років. Швидкість вітру у центрі урагану досягає 300 км/год.
Ураган досяг п'ятої – максимальної категорії. Він сильніший за ураган "Гарві", який раніше ударив по узбережжю Техасу і призвів до катастрофічних повеней.
У найближчі дні ураган може вдарити по Британських Віргінських островах, Кубі, а у суботу обрушитися на американський штат Флорида.
Жителі міст і містечок, що лежать на шляху "Ірми", евакуюються або запасаються водою і продовольством.