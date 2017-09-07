Жінка у США тікала від поліції на поліцейському авто

Поліція американського штату Техас оприлюднило відео драматичного переслідування, яке ‎сталося у містечку Лафкін.‎

Патрульні затримали 33-річну Тошу Спонслер за крадіжку в магазині. Посадивши її в ‎поліцейське авто, вони взялися обшукувати її речі, у пошуках краденого.‎

Залишившись у авто наодинці, жінка не розгубилася: вона розстібнула пасок безпеки, ‎вивільнилася із наручників, і поки ніхто не дивися, перелізла на сидіння водія. І натисла на газ.‎

Переслідування тривало 23 хвилини на шаленій швидкості.‎

Зрештою, поліцейські змусили Тошу з’їхати на узбіччя, де вона втратила контроль над авто.‎

Коли її затримували, вона спробувала вихопити поліцейський пістолет.‎

Жінці надали першу допомогу на місці, нині вона перебуває під вартою із заставою у 18 тисяч ‎доларів.‎

Тепер, окрім крадіжки, їй висувають звинувачення ще й у нападі на поліцейських і викраденні ‎авто.‎