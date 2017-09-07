Жінка у США тікала від поліції на поліцейському авто

Поліція американського штату Техас оприлюднило відео драматичного переслідування, яке сталося у містечку Лафкін.
Патрульні затримали 33-річну Тошу Спонслер за крадіжку в магазині. Посадивши її в поліцейське авто, вони взялися обшукувати її речі, у пошуках краденого.
Залишившись у авто наодинці, жінка не розгубилася: вона розстібнула пасок безпеки, вивільнилася із наручників, і поки ніхто не дивися, перелізла на сидіння водія. І натисла на газ.
Переслідування тривало 23 хвилини на шаленій швидкості.
Зрештою, поліцейські змусили Тошу з’їхати на узбіччя, де вона втратила контроль над авто.
Коли її затримували, вона спробувала вихопити поліцейський пістолет.
Жінці надали першу допомогу на місці, нині вона перебуває під вартою із заставою у 18 тисяч доларів.
Тепер, окрім крадіжки, їй висувають звинувачення ще й у нападі на поліцейських і викраденні авто.