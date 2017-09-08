Водитель несколько раз врезался в автозаправку

Неизвестно, что руководило немецким пенсионером, когда он несколько раз врезался в здание автозаправки. Врачи считают, что он потерял контроль над своей машиной.

А полиция думает, что 77-летний водитель, вероятно, перепутал педаль газа с тормозом, а также управления вперед и назад.

Инцидент произошел в городке Вендлинген в среду днем. В результате водитель легко травмировался, его отвезли в больницу, кроме него больше никто не пострадал, сообщают СМИ.

Ущерб, нанесенный зданию и машине, оценивают примерно в 46 тысяч евро.

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