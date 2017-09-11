ВВС Україна зібрала ключові кардри того, як Міхеіл Саакашвілі з прибічниками проривався через кордон ввечері в неділю 10 вересня.

Екс-керівник Одеської ОДА, третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зміг потрапити на територію України з Польщі. Після штовханини з прикордонниками, він разом із десятками прибічників перейшов кордон у пункті пропуску Медині-Шегині.

Державна прикордонна служба України заявила, що у пункті "Шегині" "група агресивно налаштованих осіб" зчинила бійку із силовиками і порушила держкордон.

У понеділок Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Можливе покарання за нею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Президент Петро Порошенко заявив, що "це справа правоохоронних органів".

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