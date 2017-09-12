Я викопав колодязь і закохався в Україну - мандрівник зі США

Пітер Сантенелло – бізнесмен та відеоблогер з Сан-Франциско, а ще затятий мандрівник і мрійник.

Він об'їхав близько 85 країн світу, пережив чимало пригод і познайомився із багатьма людьми.

А зараз приїхав в Україну, щоб дізнатися, як живуть люди на пострадянському просторі.

Тут його захоплює все: архітектура, їжа, мова, але найбільше – люди.

Щоб краще пізнати Україну, хлопець вирішив не обмежуватися Києвом і вирушив у невеличке село на Донеччині, де провів шість тижнів із родиною біженців з Авдіївки.

Там він занурився у справжнє сільське життя, а ще, за його словами, почав краще розуміти людей і себе.

Що його привабило в Україні та чому він тут навчився, Пітер Сантенелло розповів у інтерв'ю ВВС Україна.

Усі кадри надані Peter Santenello.

Продюсер Анастасія Грібанова.