Переможці премії Книга року ВВС за 12 років

Цього року літературна премія Книга року ВВС відбудеться втринадцяте. Про її старт оголосять під час книжкового форуму у Львові.

Під час презентації відбудеться дискусія на тему: "Як змінилася українська література за 13 років існування премії Книга року ВВС".

Згадаємо переможців Книги року ВВС минулих років:

2016 - Таня Малярчук "Забуття", Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві"

2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"

2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"

2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Ворониіна "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"

2011 - Володимир Рутківський "Cині води"

2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"

2009 - Іздрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко з кров'ю"

2007 - Володимир Діброва "Андріївський узвіз"

2006 - Сергій Жадан "Капітал"

2005 - Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах"