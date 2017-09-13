Керівник Alibaba станцював як Майкл Джексон

Найбагатша людина Китаю – керівник компанії Alibaba Джек Ма – станцював у стилі Майкла Джексона перед 40 тис. працівників.

Джек Ма виступив на щорічній вечірці компанії. І він вийшов на сцену не вперше.

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