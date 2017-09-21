Новий кордон з Росією: як виглядатиме Стіна?

Вже понад два роки Україна зводить уздовж кордону з Росією захисну споруду.

З ініціативи політиків цей проект отримав гучну назву "Стіна".

У Держприкордонслужбі України вказують, що насправді стіни немає, це - проект інженерного укріплення кордону України з Росією.

Відмежуватися саме так від сусідньої країни Україна планувала до 2018 року. Але через брак коштів будівництво почало відставати від графіка.

Зараз проект виконаний приблизно на 15%, а датою його завершення називають вже 2020 рік.

Команда ВВС Україна побувала на українсько-російському кордоні, щоб побачити, як просувається укріплення.

Більше про проект читайте тут.

Над матеріалом працювали Анастасія Грібанова, Сергій Поляков та В'ячеслав Шрамович.