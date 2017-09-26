Перший тур фотоконкурсу National Geographic - 2017
До 17 листопада триває прийом робіт на відомий фотоконкурс, на якому визначатимуть найкращого фотографа природи.
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Angad Achappa
Автор Ангад Ачапа, Raorchestes luteolusin у тропічних лісах Індії.
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TERUO ARAYA
Японська залізниця Тадамі між Фукусімою і Ніагатою. Автор Теруо Арая.
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Felix Inden
Автор Фелікс Інден, природній басейн, який наповнюють води припливу на Лофотенських островах, Норвегія.
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Sebastiaen
Автор Себастіен. Кінь на заленому полі, Трансільванія, Румунія.
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Joel Fischer
Левиця у національному заповіднику Масаї Мара, Кенія. Автор Джоель Фішер.
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Jerry am Ende
Чапля на воді, заповідник Бомбей Хук, США. Автор Джеррі ам Енде.
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Todd Kennedy
Караван верблюдів з висоти пташиного польоту, Кейбл Біч, Австралія. Автор Тодд Кеннеді.
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anat gutman
Ведмеді на березі річки, Камчатка, Росія. Автор Анат Гутман.
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Jassen Todorov
Птахи, фото з висоти польоту. Каліфорнія, США. Автор Джейссен Тодоров.
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Cameron McFarlane
Каракатиця у холодних водах поблизу Уайалла, Австралія. Автор Кемерон МакФарлейн.
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Cole Frechou
Алігатор у рясці, Новий Орлеан, США. Автор Коул Фрешу.
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Adam Silverman
Морська кізка. Автор Адам Сільверман.
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Csaba Daroczi
Гуси на озері. Автор Ксаба Дароші.
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Calin Stan
Дорога у Трансільванії, Румунія. Автор Кейлін Стен.
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Alain Boudreau
Гори Маккензі, Канада. Автор Ален Бордо.
Фотогалереї
Конкурс на найкраще фото птахів виграли фламінго
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