Перший тур фотоконкурсу National Geographic - 2017

  • 26 вересня 2017

До 17 листопада триває прийом робіт на відомий фотоконкурс, на якому визначатимуть найкращого фотографа природи.

  • Raorchestes luteolusin у тропічних лісах Індії Angad Achappa

    Автор Ангад Ачапа, Raorchestes luteolusin у тропічних лісах Індії.

  • Японська залізниця Тадамі між Фукусімою і Ніагатою TERUO ARAYA

    Японська залізниця Тадамі між Фукусімою і Ніагатою. Автор Теруо Арая.

  • Природній басейн Felix Inden

    Автор Фелікс Інден, природній басейн, який наповнюють води припливу на Лофотенських островах, Норвегія.

  • Кінь на заленому полі, Трансільванія, Румунія. Sebastiaen

    Автор Себастіен. Кінь на заленому полі, Трансільванія, Румунія.

  • Левиця у національному заповіднику Масаї Мара. Joel Fischer

    Левиця у національному заповіднику Масаї Мара, Кенія. Автор Джоель Фішер.

  • Чапля на воді, заповідник Бомбей Хук. Jerry am Ende

    Чапля на воді, заповідник Бомбей Хук, США. Автор Джеррі ам Енде.

  • Караван верблюдів з висоти пташиного польоту, Кейбл Біч, Австралія. Todd Kennedy

    Караван верблюдів з висоти пташиного польоту, Кейбл Біч, Австралія. Автор Тодд Кеннеді.

  • Ведмеді на березі річки, Камчатка, Росія. anat gutman

    Ведмеді на березі річки, Камчатка, Росія. Автор Анат Гутман.

  • Птахи, фото з висоти польоту. Каліфорнія, США. Jassen Todorov

    Птахи, фото з висоти польоту. Каліфорнія, США. Автор Джейссен Тодоров.

  • Каракатиця у холодних водах поблизу Уайалла, Австралія. Cameron McFarlane

    Каракатиця у холодних водах поблизу Уайалла, Австралія. Автор Кемерон МакФарлейн.

  • Алігатор у рясці, Новий Орлеан, США. Cole Frechou

    Алігатор у рясці, Новий Орлеан, США. Автор Коул Фрешу.

  • Морська кізка. Adam Silverman

    Морська кізка. Автор Адам Сільверман.

  • Гуси на озері. Csaba Daroczi

    Гуси на озері. Автор Ксаба Дароші.

  • Дорога у Трансільванії, Румунія. Calin Stan

    Дорога у Трансільванії, Румунія. Автор Кейлін Стен.

  • Гори Маккензі, Канада. Alain Boudreau

    Гори Маккензі, Канада. Автор Ален Бордо.

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