Зачем Пхеньяну ядерное оружие?
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Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу. Для чего это нужно Пхеньяну?

  • 27 вересня 2017

Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на давление мирового сообщества.

Для чего это нужно Пхеньяну?