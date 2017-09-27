Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на давление мирового сообщества.
Для чего это нужно Пхеньяну?
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Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на давление мирового сообщества.
Для чего это нужно Пхеньяну?