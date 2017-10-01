Сальто на коляске: это правда возможно?

13-летняя Лили Райс стала первой женщиной в Европе, которая сумела выполнить сальто назад на коляске.
Ей удалось это сделать спустя 6 часов попыток!
Теперь она готовится к большим международным соревнованиям, на которых покажет все, что она умеет.
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13-летняя Лили Райс стала первой женщиной в Европе, которая сумела выполнить сальто назад на коляске.
Ей удалось это сделать спустя 6 часов попыток!
Теперь она готовится к большим международным соревнованиям, на которых покажет все, что она умеет.