Сальто на коляске: это правда возможно?
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Сальто на коляске: это правда возможно?

  • 1 жовтня 2017

13-летняя Лили Райс стала первой женщиной в Европе, которая сумела выполнить сальто назад на коляске.

Ей удалось это сделать спустя 6 часов попыток!

Теперь она готовится к большим международным соревнованиям, на которых покажет все, что она умеет.