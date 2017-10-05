Підозрюваний заявив, що "умисне" розбив монумент Небесній Сотні‎

Чоловік, якого підозрюють у тому, що він розтрощив монумент Героям Небесної Сотні у центрі Києва, заявив поліції, що зробив це навмисно, щоб "зупинити війну на Донбасі".
Відео допиту чоловіка, якого затримали перехожі у центрі Києва, оприлюднив у Facebook речник Нацполіції Ярослав Тракало.
На відео чоловік говорить, що зруйнував монумент, тому що "після Євромайдану почалася війна на Донбасі, і Україна лишилася без Криму".
Він додав, що зробив це умисно, "аби перестали вбивати людей".
Підозрюваний - 43-річний уродженець Луганська, який приїхав до Києва з Криму.