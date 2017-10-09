Ісландія стала першою країною у світі, яка змушує роботодавців виплачувати жінкам та чоловікам рівну зарплатню.
- В Ісландії хочуть перевіряти рівність зарплат чоловіків і жінок
- Наскільки рівноправні чоловіки і жінки?
- Жінки "просять, але не отримують" підвищення зарплати
Відповідно до урядової директиви, фірми оцінюють кожну посаду на складність та важливість і присвоюють їй свій бал.
Якщо двоє працівників з однаковими балами отримують різну зарплату, роботодавець виправляє проблему підвищенням платні для того, хто отримує менше.