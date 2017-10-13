Як будь-яку річ перетворити на пульт дистанційного керування

Аспірант університету Ланкастера Крістофер Кларк винайшов спосіб розпізнавання зображення, який здатен перетворювати на пульт дистанційного керування будь-яку річ чи частину тіла.
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Нова система зчитує рух людини за допомогою вебкамери, відтак користувач може керувати телевізором чи працювати за екраном за допомогою поворотів голови, руки чи будь-якого предмету.
Винахід дозволяє людям з обмеженими можливостями робити все, що "вміє" стандартна комп'ютерна миша.