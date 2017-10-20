Четверо молодых людей, которым удалось бежать из Северной Кореи, рассказывают, как они жили в родной стране и чего им не хватает за ее пределами.
Северокорейские перебежчики: скучаем по друзьям
- 20 жовтня 2017
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