Северокорейские перебежчики: скучаю по друзьям
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Северокорейские перебежчики: скучаем по друзьям

  • 20 жовтня 2017

Четверо молодых людей, которым удалось бежать из Северной Кореи, рассказывают, как они жили в родной стране и чего им не хватает за ее пределами.